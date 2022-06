‘Konstrukto’ maakte een rap over de generale synode van de CGK

‘Het is het bruiloftsmaal van het lam, en daar zit je naast de man zonder pak, de vrouw in het ambt, naast de arme bedelaar met lege handen terwijl je ze allemaal vouwt, allemaal fout!’

Vught

Zo begint de ruim vijf minuten durende rap ‘Allemaal Goud’ die vanaf vrijdag via sociale media en streamingdiensten (zoals Spotify, Youtube music, Apple Music en Deezer.) te horen is. De maker is Arjen den Boer uit Vught. Hij gaat als rapper door het leven met zijn artiestennaam ‘Konstrukto’. De veertiger was vorig jaar nog actief met zijn viermansformatie Platvloers, een ‘funk/hip-hop-band uit de omgeving van Nijmegen die funky tracks afwisselt met Nederlandstalige rap.’

De naam Konstrukto is een statement. Den Boer kreeg de tekst van zijn rap in zijn hoofd bij het volgen van de laatste generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Die wees de vrouw in het ambt af, maar in enkele gemeenten gingen de kerke..

