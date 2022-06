The Psalm Project zingt al 12,5 jaar psalmen: ‘Het zijn levensliederen’

The Psalm Project: ‘We willen in muzikale arrangementen de tekst van de psalm recht doen.'

‘We spelen al jaren eenmalig’, grappen de bandleden van The Psalm Project. Eigenlijk dekt de naam van de band de lading niet meer. Want de groep is veel meer geworden dan een project. In 2009 begon het collectief weliswaar als een eenmalig project, getiteld Psalmen 2e Druk. De achtkoppige formatie kwam op initiatief van liedschrijver en toetsenist Eelco Vos bijeen om een album op te nemen en een aantal concerten te geven.

Vos: ‘Na de plaat kwam er meer vraag naar nieuwe muziek en workshops. Ook in het buitenland. Dus bleven we spelen en muziek uitbrengen.’ Eerst bewerkten ze vooral de melodieën van het Geneefse Psalter, de psalmberijmingen uit de zestiende-eeuwse Reformatie, tot hedendaagse composities. Nu schrijven ze veelal ei..

