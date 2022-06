Els van Dijk heeft een gezin nooit gemist: ‘Depressief? Ik weet niet wat dat is. En dat is genade, hoor’

Zeg je Evangelische Hogeschool, dan zei je 22 jaar lang Els van Dijk. Na de zomer neemt ze afscheid als directeur en daar kijkt ze niet per se naar uit, vertelt ze in haar werkruimte op de hogeschool in Amersfoort. Maar: ‘Ik laat de moeite over het afscheid niet de glans van mijn EH-tijd wegnemen.’

Maar moeite is het.

‘Tuurlijk. Het is een groot stuk van mijn leven, van mijn bestaan. Een verslaving? Nee, maar het heeft ontzettend mijn hart. Het lijkt wel alsof de EH mij overkomen is: dat er zoiets moois in het leven bleek te bestaan. Dat je elk jaar weer zo’n bijzondere band kunt ontwikkelen met zo’n grote groep. Dat is een wonder, genade. Aan het eind van het laatste college van het afgelopen Basisjaar kreeg ik opeens een staande ovatie v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .