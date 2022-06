Migrantenkerken krijgen moeilijk bankrekening. ‘Dit overheidsbeleid is ingegeven door wantrouwen’

Migrantenkerken kunnen bij banken geregeld geen of met moeite een rekening openen vanwege wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme.

Amersfoort

Ook lopen zij aan tegen controles door de banken van geldbedragen op al bestaande rekeningen. Of zij krijgen vragen over de herkomst van contant geld omdat kerken kwetsbaar zouden zijn voor witwasserij of het criminele circuit.

Dat meldt Samen Kerk in Nederland (SKIN), dat de belangen behartigt van internationale en migrantenkerken. Volgens coördinator Madelon Grant werken financiële instellingen, zoals banken, met een lijst van risicolanden. Deze landen hebben een repressief regime of worden verdacht van de financiering van drugshandel, criminaliteit en terrorisme. ‘Ben je als kerkbestuurder afkomstig uit zo’n land of heb je daar banden mee, dan doen veel banken eerst heel lang onderzoek, soms wel twee jaar, en sturen dan een a..

