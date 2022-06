consistorie [v. of o., de/het, -s]

Letterlijk: verzameling of verzamelplek. Hét consistorie is een vergadering van kerkleiders, dé consistorie is (uitsluitend binnen het protestantisme) de ruimte in een kerkgebouw waar deze vergadering plaatsvindt, en waar vooraf aan de kerkdienst het zogenoemde consistoriegebed plaatsvindt. In de Rooms-Katholieke Kerk roepen pausen geregeld een consistorie van kardinalen bijeen om zich te bezinnen op belangrijke kerkelijke zaken of om heilig- en zaligverklaringen te regelen. In de gereformeerde traditie is het consistorie de groep ouderlingen, onder wie de predikant, die de geestelijke leiding hebben over een plaatselijke gemeente. Samen met de diakenen en eventueel de ouderling-kerkrentmeesters vormt di..