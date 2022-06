‘De Bijbel vind ik te stug, te sturend’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus.

Janne Schra: 'Ik sta een stuk steviger in het leven dan tien jaar geleden, maar er is nog altijd een zoektochtje in mij.'

Vandaag: zangeres en schilderes Janne Schra (40).

‘Door het christelijk geloof ben ik nooit gegrepen. Ik ben er ook niet mee opgevoed. Ik heb een jaar op een christelijke school gezeten en daarvan is mij vooral bijgebleven dat er veel meer stiekem werd gedaan door klasgenoten dan op de openbare school waar ik later heenging. Ik ben weleens benieuwd naar de Bijbel, net als naar de Koran, maar na een alinea kom ik niet verder. Het is te stug, te sturend.

Mijn houvast is het omgekeerde van houvast: oneindigheid. Ik geloof dat er oneindige creativiteit en inspiratie voorhanden is en het enige wat ik moet proberen is daarop te vertrouwen. Dat vertrouwen kan alleen door het wegnemen van angst, door te besluiten: ik sta open en zal ontvang..

