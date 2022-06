‘Hoe meer adviezen ik kreeg, hoe verwarder ik werd, maar mijn geloof hielp mij’

We moeten allemaal keuzes maken in het leven. Soms onderschat je hoeveel keuzes je al hebt gemaakt voordat je ’s ochtends het huis uit gaat. Ontbijt ik wel of niet? Trek ik mijn grijze of blauwe jeans aan? Wat trek ik überhaupt aan? Neem ik meteen mijn sportspullen mee of ga ik na het werk eerst nog even naar huis?

We maken dagelijks erg veel keuzes. Geen keuze maken is een slechte keuze, zeg ik altijd. Want dan worden de keuzes voor jou gemaakt. Het maken van keuzes is niet altijd gemakkelijk. Ik herken dat bij mezelf ook. We willen natuurlijk altijd de juiste keuzes maken. Je probeert je daarom in te beelden hoe het leven eruit zal zien als je die keuze hebt gemaakt, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Want iets dat nu een goede keuze lijkt, kan achteraf gezien misschien wel een slechte keuze zijn geweest.

Eén van de moeilijkste keuzes in mijn eigen leven was de keuze om verder te studeren of fulltime te gaan werken. Beide opties hadden voor- en nadelen. Het leverde mij slapeloze nachten op waarbij ik constant nadacht wat de beste optie zou zijn. Op een gegeven moment besloot ik de voordelen en nadelen op te schrijven. Ik probeerde mij daarbij in te beelden welke gevolgen mijn keuzes zouden hebben. Verschillende mensen vroeg ik om advies. Maar iedereen die ik sprak had weer een andere mening.

‘Hoe meer adviezen ik kreeg, hoe verwarder ik werd.’

Wat mij uiteindelijk enorm geholpen heeft, is mijn geloof in God. Want hoe meer adviezen ik kreeg, hoe verwarder ik werd. En hoe langer het duurde, hoe onzekerder ik mij voelde. In het geloof vond ik de zekerheid die ik zocht. Want voor mij is het geloven, het inbeelden hoe God het ziet. Ik keek naar de situatie vanuit mijn perspectief, maar ik zag nu voor me hoe God ernaar keek. Wij zijn vaak geneigd om te kijken naar hoe de situatie er nu voor staat, maar vanuit Gods perspectief kijk je ook naar de toekomst.

Want een andere eigenschap van geloven is: Het zien vanuit een toekomstperspectief. Het gaat er niet zozeer om wat voor nu de beste keuze is, maar welke keuze leidt naar een betere toekomst. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om te gaan werken. Want daardoor kon ik in de avonduren meer vrijwilligerswerk doen en daar lag mijn hart. En daarnaast kon ik ook nog een avondstudie volgen. Deze twee dingen hebben bijgedragen aan een mooie toekomst en een gelukkig leven. Dus ik beredeneer niet meer vanuit het verleden, maar ik kijk uit naar een mooie toekomst. Dat is geloven.