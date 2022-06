Hoge rechter bevestigt doodstraf voor christelijke broers Pakistan

Qaisar en Amoon Ayub, twee christelijke broers in Pakistan, zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot de doodstraf. Ze zouden op een blog blasfemische dingen hebben gezegd. Zelf ontkennen ze dat.

Een kerkdienst in Pakistan, waar christenen een kleine, verdrukte minderheid vormen.

Lahore

De klacht gaat over een gebeurtenis van meer dan tien jaar geleden. In 2011 kreeg Qaisar Ayub op zijn werk ruzie met vrienden. Toen viel de beschuldiging dat hij op zijn blog godslasterlijke dingen zou hebben geschreven.

Qaisar ontkende en stelde dat het blog al in 2009 was opgeheven. Op de een of andere manier zou een ander de site opnieuw online hebben gezet, terwijl het eigenaarschap bij Qaisar bleef - en de verantwoordelijkheid voor de inhoud dus ook. De bewuste blogpost stond op naam van Qaisar. Op de site stonden bovendien een adres en telefoonnummer, die bleken te behoren aan broer Amoon.

De broers vluchtten, aanvankelijk zonder zelfs hun echtgenotes in te lichten. Toen ze enkele jaren later terugkeerden naar Pakista..

