Studentenpastor Laurens van Lavieren: ‘Ik zie onmacht: hoe kan ik op seksueel gebied goed leven?’

Amsterdam

Zijn eerste gedachte bij het seksonderzoek onder christelijke studenten was ‘waarom dit onderwerp’, vertelt theoloog Laurens van Lavieren. ‘Jezus zegt misschien drie zinnen over seksuele relaties, Hij heeft het voortdurend over andere thema’s. Seks is absoluut een belangrijk thema, maar het is onterecht als dit als hét onderwerp wordt gezien waar wij als christenen ons onderscheiden van niet-christenen.’

Van Lavieren was tot 2020 studentenpastor in Amsterdam en is nu als ‘denker’ in dienst van IFES, een christelijke studentenbeweging een koepel van verschillende studentenverenigingen.

Hij wil vanuit IFES graag reflecteren op het onderzoek, want het zet hem aan het denken. Studentenvereniging Navigators, de andere grote..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .