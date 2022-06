Op pad met ‘De Verkenners’ in Israël: ‘De mainstream media geven nogal eens een eenzijdig beeld’

De Verkenners plaatsen iedere week een nieuwe video met informatie over Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten . ‘ We willen dat kinderen de Bijbel beter leren begrijpen. ’

Jeruzalem

Wie op Google zoekt vindt tientallen filmpjes over en vanuit Israël. Toch denkt Albert Groothedde dat het videoproject ‘De Verkenners’ uniek is. ‘Video’s zijn vaak veel te lang, niet gericht op de gereformeerde gezindte en al helemaal niet bedoeld voor scholen. Wij proberen de Bijbelverhalen die in het basisonderwijs worden verteld te ondersteunen met beelden.’

Een kleine veertig video’s zijn er inmiddels geproduceerd. ‘We hebben een eerste contract voor vijftig stuks. Maar we kunnen er moeiteloos 130 of 140 maken. Er is genoeg stof voorhanden.’ De kleurrijke, frisse video’s die een minuut of zes, zeven duren, worden afwisselend gepresenteerd door Groothedde (40) en zijn vrouw Martha (39). Het echtpaar is met hun kinderen in 2018..

