‘Bij mijn zus had ik al gezien wat kanker doet, maar ook dat je eruit kunt komen’

Duizenden mensen leven met een ziekte of beperking die – naar de mens gesproken - niet weggaat. Hoe tellen ze hun dagen, hoe houden ze zin in hun leven? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de toekomst? In deze serie vertellen mensen over verdriet, dood en geloof.

Op de dag van het interview, 10 mei, blijkt het precies een jaar geleden dat Mark Haayema (37) zijn laatste PET-scan had. Daarop was te zien dat alles goed was. Geen sporen meer van de lymfeklierkanker die in eind 2020 werd ontdekt, nadat hij net hersteld was van een hernia en corona had gehad. Twee jaar eerder was bij zijn zus borstkanker ontdekt en stond hij ‘aan de andere kant’. ‘Daarom vond ik het voor mijn familie erger dat ik nu ziek was dan voor mijzelf.’

‘In oktober 2020 kreeg ik last van mijn ribben. Er bleek zelfs een rib gebroken; die was helemaal poreus geworden. Ik was net hersteld van een hernia en dacht dat het daar nog mee te maken had. Misschien was ik anders gaan lopen, want ik had ook last van mijn heup.

De huisarts kon ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .