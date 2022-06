Jan Smelik (1934-2022) was kritisch op het idee van de Vrijmaking als Gods bedoeling

Jan Smelik, de laatst levende ondertekenaar van de Open Brief die in 1967 leidde tot de vorming van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), is woensdag overleden in zijn woonplaats Amersfoort.

Smelik was emeritus-predikant binnen de NGK, en diende onder meer de gemeente van Rotterdam-Overschie. Daarnaast was hij krijgsmachtpredikant, vervulde hij verschillende bestuursfuncties en was hij jarenlang consulent van de samenwerkingsgemeente Het Anker (destijds NGK/CGK) in Nieuwegein. Smelik groeide op als domineeszoon; zijn vader was vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Groningen.

In 1966 tekende Smelik de Open Brief waarin 25 predikanten uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) zich kritisch toonden op het idee dat de Vrijmaking, die in 1944 tot het ontstaan van de GKv had geleid, Gods bedoeling was geweest.

De ondertekenaars waren het ook niet eens met het idee dat alleen de GKv het theologisch precies bij het recht..

