In de woke beweging wordt een held zomaar gedumpt. Ook in de kerk

Megan Rohrer was nog geen jaar geleden wereldnieuws als de eerste transgender bisschop. Deze week was het alweer afgelopen met de carrière van dit boegbeeld van inclusief christendom. Rohrer zou racistisch zijn geweest. Genade en vergeving blijven lastige begrippen in de woke church.

'Het is een zucht naar zuiverheid die allereerst door de eigen progressieve gelederen trekt. Ook dus in de kerk.'

Ze waren er bij de Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) best een beetje trots op: Megan Rohrer (1980) werd er afgelopen september de eerste transgender bisschop, waarschijnlijk zelfs de eerste ter wereld in een groot kerkgenootschap. De ELCA is met ruim drie miljoen leden het grootste lutherse kerkverband van de Verenigde Staten.

De kerk kent een theologisch behoudende vleugel, maar geldt over het algemeen als progressief – met veel aandacht voor gelijkheid in de kerk van vrouwen, homo’s en transpersonen. In 2006 werd Rohrer, die zichzelf hij noch zij noemt en aangeduid wil worden met ‘they’ en ‘them‘, de eerste transgender predikant van het kerkgenootschap. En vorig jaar dus bisschop.

Het gedoe begon nadat Rohrer als bissch..

