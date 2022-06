59 - Hoe trek je als kerk wél een jong en divers publiek?

Te gast is Shelton Telesford, spreker bij pinksterconferentie Opwekking en de EO-Jongerendag. Jongeren zitten absoluut op geloof en kerk te wachten, ziet hij. Maar je moet ze wel ruimte geven voor hun vragen en zelf activiteiten laten organiseren. Telesford begon in coronatijd een kerk in de nieuwe wijk Almere-Poort. Hij richt zich in preek en kerkelijke vormen nadrukkelijk op jongvolwassenen en trekt een zwart en wit publiek van vooral jonge gezinnen. Wat is zijn geheim? ‘Hotdogs en hamburgers.’