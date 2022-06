‘Zelden zoiets doms gelezen’, veel kritiek op open brief tegen wapenleveranties Oekraïne

Op de sociale media is kritiek op de open brief die dertig christelijke pacifisten met Pinksteren publiceerden en waarin ze ‘de Europese politiek’ vroeg te stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne.

Den Haag

Het meest uitgesproken in zijn kritiek op de inhoud van de open brief is Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Theologische Universiteit Kampen en maker van ‘De Ongelooflijke Podcast’: ‘Zelden zoiets doms gelezen. Niet alleen dom, trouwens. Dit is je reinste Poetin-propaganda. Russische beïnvloeding werkt blijkbaar. Waarom Poetin wél Oekraïne heeft ‘overvallen’ heeft hij overigens glashelder gemaakt. Koortsdromen over herstel tsarenrijk.

Je vraagt je echt af onder welke steen mensen gezeten hebben die serieus denken dat Oekraïne nu niet bewapenen zou leiden tot onderhandelingen waarbij Rusland een serieuze onderhandelaar zou zijn, en zich zou houden aan ee..

