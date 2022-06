Pelgrims in de kou: Saudi’s veranderen regels voor Mekka-bedevaart

Saudi-Arabië staat niet meer toe dat moslims uit Europa, Amerika en Australië hun hadj, de bedevaart naar Mekka, organiseren via een reisbureau. Het besluit gaat per direct in, terwijl de maand waarin jaarlijks de hadj plaatsvindt al over drie weken begint.

Moslims lopen tijdens de hadj in 2007 rond de Ka'aba, het heiligdom in Mekka dat volgens de islam is gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël.

Den Haag

Voor het eerst sinds 2019 kunnen moslims uit Nederland weer op bedevaart naar Mekka. Dit is de stad waar de profeet Mohammed leefde, de heiligste plek in de islam. Elke moslim moet die bedevaart, de hadj, minstens eenmaal in het leven doen. Door corona was dat jarenlang onmogelijk. Juli is de jaarlijkse maand waarin miljoenen moslims de reis kunnen maken. Onder hen ook 2038 Nederlanders.

Althans, dat was het idee. Maandag nam de Saudische regering een besluit dat als een donderslag bij heldere hemel kwam. Wie op hadj wil, moet zich aanmelden via een speciale website van de Saudische overheid. Reisbureaus uit Europa, Amerika en Australië mogen geen hadj-reizen meer organiseren. De maatregel gaat per direct in.

Via so..

