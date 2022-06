Hoe het homodebat een Amerikaanse Gereformeerde Kerk verscheurt

Synodeleden van de Christian Reformed Church in gebed, nadat de synode had uitgesproken dat wit superioriteitsdenken in de kerk een zonde is, in 2019. (beeld christian reformed church in north america)

Grand Rapids

De Christian Reformed Church in Noord-Amerika (CRCNA) staat op de drempel van een dreigende breuk. De synode moet zich uitspreken over het (homo)huwelijk. Als we daar ‘ja’ tegen zeggen, zijn we de naam ‘kerk’ niet meer waard, zegt het ene deel van het kerkgenootschap. Zeggen we ‘nee’, dan beschadigen we mensen en jagen we hen de kerk uit, zegt een ander deel.

De synode begint vrijdag en duurt tot en met dinsdag. Dit agendapunt wordt achter gesloten deuren besproken; de livestream wordt met twintig minuten vertraging uitgezonden. Dit om te voorkomen dat de synodeleden zich meteen door reacties op Twitter en Facebook laten beïnvloeden.

Op tafel ligt een studierapport, dat een dikke streep zet onder ‘het Bijbelse h..

