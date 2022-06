Een speciale bijbel voor mensen met verstandelijke beperking

Er staan teksten in die door mensen met een lichte handicap zelf kunnen worden gelezen, maar ook erg geschikt zijn om voor te lezen. Het is de bedoeling dat er hoop, inspiratie en vertrouwen uit worden geput. ‘Zoals het verhaal van David’, aldus een woordvoerster. De kleine David overwon niet alleen de grote Goliath, maar werd ook uitverkoren voor de troon. ‘Soms zien anderen iets in je wat je zelf niet ziet’, aldus de zegsvrouw. De nieuwe bijbel bevat 77 verhalen in totaal, die soms ook gaan over fouten maken. ‘Want ook dat is onderdeel van het gewone, eigen leven dat Philadelphia voor alle mensen nastreeft.’

De plannen voor de bijbel ontstonden tijdens de coronacrisis. ‘René Grotenhuis begon de hoopvolle verhalen uit de Bijbel te vertalen om ze begrijpelijker te maken. Hij las ze voor en dat zonden we uit op YouTube. Al snel wisten we: dit is zo waardevol, dit moeten we bewaren. En nu is er deze nieuwe bijbel.’ Grotenhuis, inmiddels overleden, was actief als pastoraal werker, auteur en maatschappelijk bestuurder. Op zijn verhalen is de bijbel nu gebaseerd. Deelnemers aan ‘dagbestedingsateliers’ maakten de illustraties, zoals Naomi die Esther vormgaf. Philadelphia Zorg heeft circa zeshonderd locaties en meer dan 8600 cliënten.