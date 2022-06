Christelijke ondernemer koopt leegstaande kerken. ‘Mooier dan een snookerhal of tapijtcentrum’

Wim Annen (74) wil geen verzamelaar worden, maar de katholieke kerk in het Gelderse Meddo, die hij vorige week kocht, was alweer de vierde in vijf jaar. De christelijke ondernemer wil voorkomen dat kerkgebouwen omgebouwd worden tot woningen of winkels en verwacht in de toekomst een herleving van kerkgang.

Wim Annen: 'Ik geloof dat ieder mens een geliefd kind is van God.'

Wat drijft u om zoveel kerken te kopen in tijden van ontkerkelijking?

‘De kerkgang neemt inderdaad behoorlijk af, maar het geloof van mensen is niet weg. Ik denk dat geloof en kerkgang in cycli gaan. Door de pandemie en oorlog ontdekken veel mensen nu dat we het allemaal toch niet zo goed alleen kunnen. Ik geloof dat de behoefte aan de kerk weer zal toenemen.

Vanuit de kerk hebben we de afgelopen jaren de drempel helaas aardig verhoogd. Met al onze wetten en regels is veel kapot gemaakt en zijn mensen van buitenaf afgeschrikt. Ik wil de kerken die ik koop tot een opener plaats maken. Mijn doel is om de kerken te behouden en de kerkmuren af te breken.’

Hoe kwam u tot dat doel?

‘Vijf jaar geleden heeft een privé-g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .