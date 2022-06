Theoloog des vaderlands ondertekent open brief: ‘Stop met het bewapenen van Oekraïne’

Utrecht

‘Dat Poetin het internationale recht aan zijn laars lapt, staat buiten kijf’, stellen ze in een open brief die met Pinksteren is gepubliceerd. Maar: ‘Wat ons zorgen baart is dat het antwoord van het Westen op de oorlog niet is uit alle macht te proberen de oorlogvoerende partijen zo snel mogelijk tot een akkoord te bewegen maar: bewapenen en nog eens bewapenen.’

Onduidelijk is volgens de opstellers waar dit eindigt: tot Oekraïne heeft gewonnen? ‘Wat moeten wij ons daar precies bij voorstellen?’

Daarnaast is volgens de schrijvers van de open brief het westerse spreken over deze oorlog veranderd. Het is in de beeldvorming inmiddels een strijd tussen democratie en autocratie geworden, vinden zij. ‘Als dat zo is, dan is Rusland – en het..

