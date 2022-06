‘Heb de Heer lief met wat je hebt. Zo radicaal is het’

Wat is nu werkelijk de moeite waard om te willen, in dit leven? Over die vraag hield toptheoloog Miroslav Volf in Amsterdam een lezing - met een tamelijk abrupt einde.

Amsterdam

Wat is nu écht de moeite waard? Wat zouden we moeten wensen, in ons leven? En is dat ook wat we in de praktijk nastreven, als we kijken naar wat we doen en laten?

In een Westerkerk vol bewonderaars sprak theoloog Miroslav Volf kort en krachtig over die vragen. Volf, opgegroeid in Joegoslavië - wat nu Kroatië is - is een van de invloedrijkste theologen van zijn generatie. Dinsdag bezocht hij Amsterdam, om er te vertellen over het onderwerp van zijn aankomende boek.

Volf werkt in de Verenigde Staten aan de prestigieuze universiteit Yale. ‘Ze betalen me om de vraag te stellen: waarom zijn we hier, en welk leven is de moeite waard voor de mensheid? We leven vaak op de automatische piloot. Soms is het leven hectisch, soms saai en soms,..

