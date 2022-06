Tweede man patriarchaat van Moskou om onduidelijke redenen ontslagen

Metropoliet Hilarion, de tweede man van het Russisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou, is dinsdag verrassend en zonder opgaaf van redenen ontslagen en benoemd tot bisschop in Hongarije. Dat kan nauwelijks anders gezien worden dan als een degradatie. Hij wordt opgevolgd door een vertrouweling van patriarch Kirill.

Moskou

Hilarion (55) was sinds 2009 verantwoordelijk voor externe betrekkingen van het patriarchaat van Moskou en gold voor velen als de gedroomde opvolger van de 75-jarige patriarch Kirill. Hij onderhield onder meer ook de oecumenische betrekkingen.

De benoeming in Boedapest is een degradatie: slechts een procent van de Hongaren behoort tot de orthodoxe kerk. De Hongaarse regering blokkeerde onlangs EU-sancties tegen de vermogende Russisch-orthodoxe patriarch Kirill die de Russische inval in Oekraïne sinds het begin van de oorlog publiekelijk steunt. Hilarion verliest ook zijn functies als rector van de theologische opleiding in Moskou en als permanent lid van de Heilige Synode.

