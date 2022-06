Deze zeven christelijke festivals worden deze zomer nog gehouden

Festival Zion (17-19 juni)

Met ‘It Might Get Loud!’ als slogan is dit de tweede editie van het Festival Zion. Eerder stond het bekend als VolleyFest. In de Stadskerk van Emmen zijn artiesten als Dwight Dissels, Eline Bakker, Roberto Rosso en Marc Floor, die in de finale stond van The Voice Kids. Zaterdagmiddag zijn er seminars over thema’s als Dinosauriërs en de Bijbel, Geloof in de sportwereld en microtheater.

Tickets voor volwassenen: €25

Op zondag is de entree gratis.

HGJB Zomerfestival (2 juli)

De hallen van een oude manege in Amersfoort worden omgebouwd tot festivalterrein, voor de eerste editie van het HGJB Zomerfestival. ‘Een dag vol mooie muziek, lekker eten en veel verschillende workshops’, aldus de organisatie. Muziek is er van onde..

