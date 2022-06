Servisch-Orthodoxe Kerk erkent onafhankelijkheid Noord-Macedonische kerk

Met een historische handeling heeft de Servisch-orthodoxe patriarch Porfije zondag de orthodoxe kerk in Noord-Macedonië als onafhankelijk erkend. Daarmee komt het aantal kerken die samen de Oosters-Orthodoxe Kerk vormen op zestien - of vijftien voor hen die de in 2018 opgerichte Oekraïens-Orthodoxe Kerk niet erkennen.

Belgrado

In de kathedraal van Belgrado ontving aartsbisschop Stefan van Ohrid in Noord-Macedonië de officiële tekst van de onafhankelijkheidsverklaring overhandigd. Daarmee komt een eind aan een 55 jaar durend kerkelijk conflict. In 1967 scheidde de orthodoxe kerk in de toenmalige deelrepubliek van Joegoslavië af van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Sindsdien werd deze kerk door alle andere orthodoxe kerken als ‘schismatiek’ gezien.

Begin mei had de patriarch van Constantinopel, binnen de orthodoxe kerken gezien als de ereprimaat, de eucharistische gemeenschap met de Noord-Macedonische kerk weer hersteld, op voorwaarde dat deze niet de naam Macedonië niet zou dragen - een geste in de richting van de Grieken die deze naam problematisch..

