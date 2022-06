Gert-Jan Segers in gesprek met Daniël Gillissen en Dick Schinkelshoek in de podcast 'Dick En Daniël Geloven Het Wel'.

En wat kun je als politicus doen aan de kloof tussen burger en politiek? Segers vertelt over zijn strijd voor beschermwaardigheid van het leven, aan het begin en het einde. Maar ook over inzet voor klimaat en armoedebeleid. Hij zit tien jaar in de Tweede Kamer. Wanneer gaat hij stoppen en wat gaat hij dan doen? ‘Op mijn 18e heb ik God beloofd mijn leven in dienst van Hem te stellen.’

Beluister hieronder de uitzending (of via je favoriete podcastapp).

Evangelist en spreker David de Vos

Vrijdag was evangelist en spreker David de Vos te gast. Zondagavond leidt hij de gebeds- en genezingsdienst tijdens de massale pinksterconferentie Opwekking. Voor manipulatie en suggestie bij dergelijke diensten is hij niet bang. Wat maakt het uit als het ook psychologie is?, zegt hij. ‘God heeft ons blijkbaar zo gemaakt.’ Wel moeten gebedsgenezers goed letten op de boodschap die ze op het podium vertellen.

De Vos kreeg veel over zich heen toen hij afgelopen najaar een QR-code vroeg voor zijn grote conferentie Simply Jesus. Hoe heeft hij dat beleefd? ‘Evangelische leiders zijn te lang stil geweest over corona.’ En waarom organiseert hij als witte man zendingsreizen door Afrika, kunnen ze dat daar zelf niet? ‘Ik herken dat ongemak wel.’ De Vos heeft ook een speciale pinksterboodschap voor de luisteraars van deze podcast.