Zo worden her en der in de wereld de pinksterdagen gevierd

Pinksteren is een groot feest in de kerk - en vanouds in christelijke landen ook in de samenleving. Dat laatste is het niet meer. Wel zijn er op allerlei plekken in de wereld nog tal van gebruiken, die meer of minder met het feest van de Geest te maken hebben. Van rozenblaadjes tot processies.



Kinderen verkleed als engeltjes doen mee aan de Heilige Geest-processie in Sao Luiz do Paraitinga in Brazilië. Deze festivaloptocht is een oude en wijdverbreide traditie in katholiek Brazilië en beslaat de tien dagen van Hemelvaartsdag tot en met pinksterzondag. De stad is zeker ook in deze tijd een centrum van traditionele muziek: processiemarsen, volksmuziek, gezang en dans. Het christelijke pinksterfeest is vermengd met elementen van Afrikaanse religies uit de tijd van de slavernij; er wordt ook teruggegrepen op de tijd van de islamitische overheersing (achtste tot dertiende eeuw) in het koloniale moederland Portugal. - beeld afp / Nelson Almeida



Vanouds is Pinksteren in Oekraïne een groot feest. Traditioneel versieren orthodoxe gelovigen dan hun huis en de kerk met kalmoes en andere groene takken. Ze bezoeken ook graven van familieleden en andere dierbaren. Het is tegelijk een viering van het voorjaar en van nieuw leven, dat je in de natuur al kunt zien. Pinksteren valt in de Orthodoxe Kerken samen met het feest van de Drie-eenheid (Trinitatis), dat de westerse kerk een week later viert. Maar het is nu oorlog; de foto was in 2014 bij de kathedraal van Donetsk. - beeld afp / Daniel Mihailescu



Pinksteren is afgeleid van het joodse Wekenfeest. Voor de Samaritanen in Israël - bekend uit de Bijbel, nu nog een kleine etnische en religieuze groep, voor wie alleen de vijf boeken van Mozes heilig zijn - is dat het hoogtepunt van het jaar. In alle vroegte gaan ze naar de berg Gerizim, bij Nabloes, de berg van de zegen van het verbond uit Deuteronomium 11. - beeld epa / Alaa Badarneh



Het Pantheon in Rome heeft een ‘oog’ in het dak, een opening van negen meter doorsnee. Op pinkstermorgen klimmen vijf brandweerlieden daarnaartoe met manden vol rozenblaadjes, die ze naar beneden laten dwarrelen als de viering van half elf is afgelopen. Ze zijn een symbool van de vuurtongen uit Handelingen 2. Vroeger gebeurde zoiets in meer kerken, vooral in Italië. Elders werden er ook wel duiven losgelaten of brandende strootjes of lapjes stof naar beneden gegooid. Dat laatste is vanwege brandgevaar allang verleden tijd. - beeld epa / Claudio Peri



Het Cenakel in Jeruzalem is - volgens de overlevering - de bovenkamer waar Jezus met zijn leerlingen het ‘laatste avondmaal’ vierde, en waar zij na zijn hemelvaart samen bleven om te bidden en op de pinksterdag de Heilige Geest ontvingen. Met Pinksteren en op Witte Donderdag mogen pelgrims naar deze zaal komen om te vieren en te bidden. Het gebouw is vroeger ook moskee geweest en volgens de traditie ligt koning David er begraven; het is daarom ook een heilige plek voor moslims en joden. - beeld afp / Gali Tibbon