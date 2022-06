57 - Is gebedsgenezing niet gewoon psychologie?

Te gast is evangelist en spreker David de Vos. Zondag leidt hij de gebeds- en genezingsdienst tijdens de massale pinksterconferentie Opwekking. Voor manipulatie en suggestie bij dergelijke diensten is hij niet bang. Wat maakt het uit als het ook psychologie is?, zegt hij. ‘God heeft ons blijkbaar zo gemaakt.’ Wel moeten gebedsgenezers goed letten op de boodschap die ze op het podium vertellen.