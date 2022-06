Jan van Amstel (1936-2022) was predikant en bestuurder

Jan van Amstel, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, overleed deze week in zijn woonplaats Ede. Daar was hij jaren predikant. Hij is 86 jaar geworden.

(beeld nd / Jaco Klamer)

Van Amstel, geboren te Huizen, was een invloedrijke predikant binnen het kerkverband die het pastoraat nog voor de prediking uit vond gaan. Van Amstel was (bestuurs)lid van een aantal generale synoden. Ook was hij actief binnen onder meer de Reformatorische Omroep en de Stichting Herziene Statenvertaling.

geruchtmakende rechtszaak

Van Amstel werd buiten de gereformeerde gezindte bekend door een geruchtmakende rechtszaak die veel kerken in 1989 bezighield. Een voormalig gemeentelid had een zaak aangespannen tegen hem, de kerkenraad en de Christelijke Gereformeerde Kerk van Ede. De man vond dat de kerkenraad hem onrecht had aangedaan door hem niet op zijn verzoek ‘onvoorwaardelijk’ uit te schrijven als dooplid. Hij mocht zich alleen laten o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .