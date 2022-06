‘Als je verwacht dat God ingrijpt tegen klimaatverandering, neem je de Bijbel niet serieus’

Het kostte Katharine Hayhoe twee jaar om haar eigen man te overtuigen van de menselijke invloed op de verandering van het klimaat. Zij is een invloedrijk klimaatwetenschapper, hij voorganger in een evangelische kerk in Texas.

Katharine Hayhoe (50) was helemaal niet van plan om klimaatwetenschapper te worden. Ze groeide op in Canada, en besloot na de middelbare school astronomie te gaan studeren. ‘Het heelal en de sterrenwereld fascineren me nog steeds.’ Maar toen ze bij een college hoorde hoe heftig de gevolgen van klimaatverandering zullen zijn, besloot ze het over een andere boeg te gooien.

Vooral het feit dat het de armste mensen zijn die de gevolgen van de opwarming van de aarde als eerste voelen, deed haar die keuze maken. ‘Ik ben christen, en Jezus zegt: ontferm je over de armen. Klimaatverandering is als je het mij vraagt daarom uiteindelijk het falen van de liefde, doordat we niet in staat zijn de gevolgen hiervan voor de armsten onder ons te voo..

