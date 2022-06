‘Ontmoet elkaar op een heilige plek’

In Europa, ook in Nederland, is het al lang een feit: moslims en christenen zijn buren. ‘We moeten werkelijk luisteren naar het verhaal van de ander’, betoogt Bernhard Reitsma.

Kampen

‘Moslims als buren.’ Dat prikkelende en actuele thema had dinsdag de Herman Bavinck-lezing. In de Theologische Universiteit Kampen was duidelijk hoe lastig het is, na twee jaar zoomen, om mensen nog te overtuigen een bijeenkomst te bezoeken. Nog geen dertig mensen kwamen op de vier sprekers af.

Islamitische migranten voelen zich afgewezen, vertelde consultant Rien van der Toorn ’s avonds tijdens het aan de lezing verbonden symposium. Hij is specialist in de communicatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. ‘Dit is geen botsing van beschavingen, maar een botsing van emoties. En het gebeurt ook in de media. Die focussen op spanningen, niet op positieve ontmoetingen.’

Religiewetenschapper Anne Dijk sprak vervolgens v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .