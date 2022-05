Onderzoek: westerse media schrijven vooral negatief over de islam

Als het over de islam gaat, slaan Engelstalige media veel vaker een negatieve toon aan dan wanneer ze schrijven over algemeen nieuws of andere religieuze minderheden. Dat blijkt uit onderzoek naar honderdduizenden artikelen in kranten uit de Verenigde Staten, Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Middlebury

Het onderzoek vergelijkt de woordkeus in die artikelen met die in een selectie van tienduizenden artikelen over algemene onderwerpen. De Amerikaanse politieke wetenschappers Eric Bleich (Middlebury College) en Maurits van der Veen (William & Mary University) concluderen dat de verhalen over de islam negatiever zijn dan 84 procent van de ‘algemene’ artikelen. Kortom: voor elk bericht over de islam moet je gemiddeld zes berichten over een ander onderwerp lezen alvorens je een artikel vindt met dezelfde negatieve toonzetting.

Van der Veen en Bleich onderzochten ruim 785.000 artikelen uit lokale, regionale en landelijke kranten uit de periode tussen 1996 en 2016. Volgens hen uit de negativiteit zich vaak op subtiele ma..

