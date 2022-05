Oekraïens-orthodoxe Kerk verbreekt banden met Moskou

De Oekraïens-orthodoxe Kerk onder het Patriarchaat van Moskou zegt in een verklaring het standpunt van geestelijk leider Kirill van Moskou over de oorlog niet te kunnen delen en verklaart zich ‘volledig onafhankelijk’. Volgens de kerk gaat de oorlog onder meer in tegen het Bijbelse gebod ‘Gij zult niet doodslaan’.

Patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk is openlijk aanhanger van de Russische president Vladimir Poetin en steunt hem. Kirill ziet de oorlog als een strijd tegen het volgens hem decadente Westen, met name als het gaat om het accepteren van homoseksualiteit.

Volgens de Oekraïense kerk was de relatie met Moskou al ‘ingewikkeld of afwezig’ sinds in Oekraïne de staat van beleg is afgekondigd vanwege de oorlog.

