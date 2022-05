‘Als ik niet genees, ben ik teleurgesteld, maar niet in Gods liefde’

‘Ik geloof nog steeds dat ik ga genezen.’ Rijk Pater zit kaarsrecht op de bank in zijn aangepaste woning in Nijkerk, met alle voorzieningen gelijkvloers. Naast hem ligt een grote bijbel met leren omslag. Tijdens het gesprek ontpopt hij zich als een onverwoestbare optimist. Geregeld gaan de pretlichtjes in de ogen aan, vooral als hij tussendoor een mop vertelt. Toch lijkt hij niet veel reden te hebben om te lachen. De aandoening ARSACS zorgt ervoor dat lichamelijke functies vanuit zijn hersenen niet goed worden aangestuurd. De ziekte heeft zijn spraakvermogen aangetast. Zijn vrouw Ellie fungeert als tolk, als het hem niet lukt zijn bedoeling duidelijk te maken.

‘Langzaam maar zeker verschrompelen mijn kleine hersenen, die een belangrijke rol vervullen bij het aansturen van lichaamsbewegingen. Iemand met ARSACS heeft geleidelijk aan steeds meer problemen met het bewaren van zijn evenwicht, in combinatie met stijfheid van spieren en spierzwakte.

De ziekte heeft grote invloed op mijn dagelijks leven: iets beetpakken, lopen, praten, slikken en zelfs kijken gaat niet zomaar. Een gezond iemand doet veel bewegingen automatisch. Maar als ik naar de keuken loop, moet ik over iedere stap nadenken en kijken of mijn voet er ook staat. Een beker met mijn hand pakken is lastig. Als een kopje erg vol is, vraag ik mijn vrouw er een flinke slok uit te nemen. Dan is de kans op morsen kleiner.

Als ik op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .