56 - Waarom zijn kerken zo negatief over seks?

Het Nederlands Dagblad heeft onderzoek gedaan naar christelijke studenten en seks. Te gast is godsdiensthistoricus en socioloog David Bos, die al jaren kerken en hun omgang met seksualiteit volgt. Onderzoeksjournalist Jaco Wilschut vertelt dat studenten weinig meer hebben met ‘geen seks voor het huwelijk’. Seks hoort volgens hen wel in een relatie thuis. Volgens Bos doen kerken veel te moralistisch over seks. Joden en moslims benadrukken veel meer het genieten. Zijn voorstel: vergelijk seks eens met eten, zodat het minder beladen wordt. En: doe er als kerken maar een tijdje het zwijgen toe.