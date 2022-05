De wapens zwijgen, maar het leven in Aleppo ziet er behoorlijk uitzichtloos uit

Aleppo - de naam roept de laatste jaren associaties op met verwoesting en oorlog. Maar ook met een eeuwenlange, christelijke geschiedenis. Nog altijd is een flink deel van de inwoners van de grootste Syrische stad christen. De gewapende strijd is voorbij, maar dat wil niet zeggen dat de toekomst er rooskleurig uitziet.

‘Steeds meer mensen redden het niet meer zonder hulp’, schreeuwt Hagop Hagopian. De jonge inwoner van Aleppo moet zijn stem verheffen om boven het geluid van een generator uit te komen. Die generatoren staan overal op strategische plaatsen in Aleppo. Ze produceren behoorlijk wat herrie, maar wat belangrijk is: ze produceren elektriciteit voor het geval er geen overheidsstroom is.

En die is er vaker niet dan wel. Doorgaans doet het stroomnet het hooguit een paar uur per dag. Voor meer ben je aangewezen op particuliere initiatieven, waar je stroom per hoeveelheid kunt inkopen - als je daarvoor het geldt hebt, natuurlijk.

Dat laatste is steeds minder vanzelfsprekend in Aleppo. Dit was vanouds niet alleen de grootste stad van Syrië..

