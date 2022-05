Eerste editie van The Passion over Hemelvaart is een mooi begin

The Passion Hemelvaart is een eerste poging om op televisie het weerbarstige Bijbelverhaal dichter bij de mensen te brengen. ‘Ik wil er wel op vertrouwen: alles komt goed, met een klein beetje hulp van boven en van elkaar …’

Geen spectaculaire beelden van Jezus die naar de hemel opstijgt, of met een goocheltruc door een wolk aan het zicht wordt onttrokken. De eerste versie van The Passion Hemelvaart, donderdagavond uitgezonden, kent een uiterst sobere insteek en aankleding, waardoor de nadruk komt te liggen op de boodschap: Jezus neemt je zoals je bent en na zijn vertrek mogen wij mensen zijn werk op aarde voortzetten.

Het is de manier waarop omroep KRO-NCRV en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) het publiek kennis willen laten maken met het verhaal van Hemelvaartsdag, dat lang niet bij iedereen bekend is, zelfs niet bij christenen.

In de hemelvaartseditie van The Passion komen twee belangrijke momenten uit het evangelie aan bod: Jezus’ opstanding en..

