Er komt een app voor geestelijke hulp aan Oekraïense militairen

Met een app voor ‘geestelijke eerste hulp’ wil viceadmiraal b.d. Matthieu Borsboom militairen in Oekraïne bereiken.

Den Haag

Al een tijdje liep Borsboom, van 2010 tot 2014 commandant van de Koninklijke Marine en nu president van de Apostolat Militaire International (AMI), met de vraag hoe dichter bij de christelijke militair wereldwijd te kunnen komen. ‘Een nieuwsbrief wordt niet gelezen en samenkomsten minder bezocht. Militairen wereldwijd hebben echter twee dingen gemeen: ze dragen een uniform en hebben een iPhone. Het idee voor een app was geboren.’

De Catholic Military Connect-app biedt volgens de katholieke Borsboom ‘gemakkelijke toegang tot antwoorden op militaire vragen, gebeden voor de militairen, getuigenissen, inspirerende citaten en geestelijke eerste hulp’. De app, die gratis verkrijgbaar is via Google Play en de Apple App store, is ontwikke..

