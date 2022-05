Thomas Cammaert speelt Petrus in Hemelvaart-Passion: ‘Hij is impulsief, dat herken ik’

Thomas Cammaert (38) is donderdag te zien bij de eerste editie van The Passion Hemelvaart. De acteur vindt het eervol om Petrus spelen. ‘Het is bijzonder om zijn weg te volgen nadat hij Jezus driemaal verloochende.’

Thomas Cammaert als Petrus in The Passion

Waarom wilde u meedoen aan The Passion?

‘Het is als acteur een heel mooi programma om voor gevraagd te worden. Je moet live zingen, acteren en er kijken meer dan twee miljoen mensen. Een enorm avontuur dus. Voor deze Hemelvaarts-Passion is de rol van Petrus extra interessant. Zijn verhaal, hoe hij omgaat met de dood van zijn vriend en zijn verloochening, komt nadrukkelijk aan bod. The Passion Hemelvaart begint echt waar de Paaseditie ophoudt.’

U bent opgegroeid in een katholiek gezin. Speelde dat nog mee in uw keuze om mee te doen?

‘Zeker. Vooral voor mijn grootouders was het geloof belangrijk. Ik heb nog één oma die leeft en ik vind het mooi dat zij dit nog kan zien. Door mijn katholieke achtergrond past dit goed bij me.

Ik groeide op in ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .