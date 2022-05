Liberale EKD’ers tegen Latzels vrijspraak

Bremen

Op 20 mei vernietigde het Landgericht in Bremen het vonnis in eerste aanleg van het Amtsgericht in dezelfde hanzestad. Op 25 november 2020 was de pastor van de Bremer St. Martini-gemeente veroordeeld tot een boete van 8.100 euro (90 per dag) wegens ‘het aanzetten tot haat’.

Aanleiding voor de veroordeling van de rechtbank waren uitspraken van de predikant tijdens een huwelijksseminar in zijn kerk in oktober 2019. Dat werd in maart 2020 als audiobestand op YouTube gepubliceerd. Daarin beschreef hij homoseksualiteit. ‘Die hele Genderdreck is een aanval op Gods scheppingsorde, is diep duivels en satanisch. Homoseksualitei..

