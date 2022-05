De doofpot bij de Southern Baptists blijkt van ‘apocalyptisch’ formaat

Nashville

Dat is de reactie van Russell Moore op het door velen als verbijsterend ervaren rapport over het decennia lang in de doofpot stoppen van seksueel misbruik binnen de ‘SBC’. Dat rapport kwam zondag vrij en werd meteen door alle media opgepikt. Russell Moore was lang voorzitter van de Ethics & Religious Liberty Commission (ERLC). Hij gaf aan dat seksueel misbruik in het op de Rooms-Katholieke Kerk na grootste kerkgenootschap in de Verenigde Staten een ‘crisis’ was. Dat werd hem kwalijk genomen. Een jaar later moest hij weg. Nu is Moore ‘theoloog in residentie’ bij het Amerikaanse magazine Christianity Today. Daar schreef hij een vlammend..

