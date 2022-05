Kabinet geeft twee miljoen voor geestelijke zorg in aardbevingsgebied Groningen

Geestelijk verzorgers in het aardbevingsgebied in Groningen kunnen de komende jaren door met hun werk. Het kabinet heeft daarvoor 2,2 miljoen euro vrijgemaakt.

Den Haag

Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken desgevraagd weten. In de Voorjaarsnota die het kabinet afgelopen vrijdag publiceerde, staat dat de financiering van geestelijk verzorgers in het aardbevingsgebied wordt verlengd, maar daarbij wordt geen bedrag genoemd. Dat gaat dus om 2,2 miljoen euro.

Het kabinet geeft daarmee invulling aan een voorstel van ChristenUnie, SP en CDA om ‘langdurig’ geld vrij te maken voor geestelijke zorg in het aardbevingsgebied. In dat voorstel, dat unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt het kabinet gevraagd om een bedrag van 550.000 euro per jaar. Met de subsidie van 2,2 miljoen euro zouden de geestelijk verzorgers dus vier jaar vooruit kunnen.

Het bedrag is bestemd voor GV..

