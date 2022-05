Rosemary Radford Ruether (1936-2022): moeder van de feministische theologie

In de Amerikaanse staat California is Rosemary Radford Ruether zaterdag overleden, was een van de geestelijke moeders van de feministische theologie. Ze was 85 jaar.

Haar boek Sexism and God-Talk uit 1983 werd een standaardwerk. Daarin analyseerde zij het mannelijk taalgebruik in de Bijbel en in theologie en kerkgeschiedenis. Ruether sprak van ‘God/in’, om iedere valkuil van een mannelijk godsbeeld te vermijden. Ze omschreef God als de grond van alle materie en energie. Ze zag het christelijk geloof niet als de enige waarheid: voor haar is God één en daarom de mensheid ook.

Ruethers aandachtsveld was breder dan de verhouding man/vrouw; ze schreef ook over rassengelijkheid, de verhouding tussen joden en christenen, medische ethiek en milieu. Volgens haar is de christelijke traditie meteen vanaf het Nieuwe Testament antisemitisch. Ruether ontwikkelde al in de jaren negentig een ecologische the..

