weg met de kleine bekertjes

Sinds de coronapandemie is de traditie om samen uit één avondmaalsbeker te drinken vervangen door het drinken uit kleine bekertjes. Als het aan hoogleraar liturgiewetenschap Marcel Barnard ligt, worden die kleine bekertjes zo snel mogelijk diep in de kast weggeborgen, zo schrijft hij in De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. De Bijbel spreekt immers duidelijk van één drinkbeker die Jezus rondgeeft bij de instelling van het avondmaal. Die ene beker is, zo schrijft Barnard, het symbool van zowel de gemeenschap met God als de onderlinge verbondenheid.

geef gezinnen prioriteit

Hoe krijg je gezinnen na corona weer in de kerk? Dat is een fikse uitdaging, schrijven Annasjouk Nijhof en Hilde Sneep in christelijk maandblad Reveil. ‘Helaas hadden in veel gemeenten kinderen geen prioriteit’, constateren ze. ‘In de online diensten was geen plaats voor kinderen of alleen een paar minuten aan het begin. Toen de kerken tussentijds wel even open konden, werd niet overal het kinderwerk weer opgestart wegens gebrek aan leiding of omdat gezinnen het af lieten weten.’ Nijhof en Sneep komen met drie ideeën die kerken kunnen helpen. Eén: vervang de vraag ‘Hoe krijgen we de gezinnen weer in de kerk?’ door ‘Hoe brengen we de gezinne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .