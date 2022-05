Godsdienspsycholoog Hanneke Schaap-Jonker: ‘Alleen wie goed voor zichzelf zorgt, kan goed voor een ander zorgen’

Een kwart van de Nederlanders kampt op dit moment met een psychisch probleem, terwijl één op de twee hier in de toekomst mee te maken krijgt of een probleem heeft gehad. Dan is het dus wel belangrijk om te weten hoe je als directe naasten met deze mensen omgaat. Een vandaag verschenen boek vertelt hoe je dit kunt doen.

Zwolle

Ieder mens is uniek en elk probleem is weer anders, maar als godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap-Jonker moet zeggen wat eigenlijk altijd geldt, is het dit: blijf altijd luisteren naar elkaar en heb oog voor het probleem dat achter bepaald gedrag schuilt. ‘En: bedenk daarbij ook altijd dat iemand niet een probleem is, maar een probleem heeft.’ Schaap-Jonker, rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Eleos/De Hoop), schreef samen met een aantal collega’s een gids voor directe naasten en pastores van mensen die te kampen hebben met psychische problematiek. Dat kan van alles zijn: van ADHD tot suïcidale gedachten, en van eetstoornissen tot depressiviteit.

Hoe kun je als omge..

