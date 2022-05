Devotie ligt op straat

Dertien mensen die meedoen met een excursie, zitten in de kerk van Windesheim. Wim Verweij, die aan alle kanten betrokken is bij de Protestantse Gemeente van Windesheim, vertelt sappig over de geschiedenis van deze plek. In een notendop: de stroming van de Moderne Devotie ontstond in de veertiende eeuw in Deventer, toen de theoloog Geert Grote misstanden bij de geestelijkheid aan de kaak stelde. Zijn zielsverwanten heetten ‘Broeders en Zusters des Gemenen Levens’, waarbij ‘gemeen’ ‘gemeenschappelijk’ betekent. Ze woonden in gemeenschapshuizen, eerst in Deventer, later ook in Zwolle.

In het dorpje Windesheim, vlak bij Zwolle, werd in 1387 een klooster gesticht om het ideaal van de beweging veilig te stellen. Dit werd het moederklooster van..

