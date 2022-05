Huisdieren en heel de schepping zijn bedoeld om erkend, gezien en gewaardeerd te worden

Toen ik opgroeide, speelden huisdieren een grote rol in ons gezin. Ik herinner me het ritueel als mijn vader doordeweeks thuiskwam van zijn werk; dan bleef hij bij het tuinhek staan om Toundi, onze hond, te begroeten en een ‘gesprekje’ met hem te voeren.

Toundi maakte geluiden alsof hij reageerde op wat mijn vader zei. Na een paar minuten namen mijn vader en Toundi afscheid - tenminste, zo klonk het, afgaande op de geluiden die Toundi maakte als mijn vader ‘Tot later, Toundi!’ had geroepen.

Als kind begreep ik nooit waarom mijn vader aan dit ritueel vasthield. Een van de voordelen die het nadeel van de afgelopen twee jaar had, was dat ik veel meer thuis was - en daarmee ook meer tijd had om over vragen uit mijn kindertijd na te denke..