55 - Heiligen? Dat is toch alleen iets voor katholieken?

De heiligen staan centraal. Te gast is Hendro Munsterman. Zondag 15 mei is pater Titus Brandsma door de paus heilig verklaard, samen met een aantal anderen. Daardoor staat de schijnwerper weer op een heel erg katholiek fenomeen: heiligen en heiligenverering. Wat betekent een heilige voor katholieken? En hoe denken protestanten over heiligen? De officiële katholieke leer blijkt stukken dichter bij het protestantse denken te liggen dan de katholieke volksverering. En om protestantse heiligen wat meer voor het voetlicht te brengen, komt het Nederlands Dagblad in de zomer met een protestantse heiligenkalender.