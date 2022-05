Natalya hoorde Jezus’ naam maar drie keer in haar jeugd, toch kwam ze tot geloof

De Bulgaarse Natalya Stoykova kwam tot geloof en richtte ruim tien huisgemeenten op in islamitische dorpen. De collega die haar ooit berispend toesprak, is nu 85 en al jarenlang haar ‘geestelijke moeder’.

Amersfoort

Terwijl ze haar haren kamt voor de foto die straks wordt gemaakt, vertelt Natalya Stoykova (60) trots over haar twee kleinkinderen. Ze is maar een ‘gewone’ oma, moeder en vrouw, dat herhaalde ze in het interview dat ze zojuist heeft gegeven meerdere keren.

Ondertussen is Stoykova wel de motor achter ruim tien huisgemeenten en bijbelstudiegroepen in verschillende voornamelijk islamitische dorpen in Bulgarije. Ze is in Nederland om in verschillende kerken te vertellen over ‘Samaritaanse Vrouwen’, zoals de stichting achter de huiskerken heet.

vergeving

Stoykova is geboren en getogen in Boergas, de vierde grootste stad van Bulgarije, gelegen aan de Zwart..

