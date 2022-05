Dieven brengen gestolen godenbeelden terug na ‘enge dromen’

Mumbai

De beelden waren ontvreemd uit een hindoeïstische tempel, en zijn maandag verpakt in een zak teruggevonden bij het huis van de hoofdpriester van de tempel in het dorp Taruha. Bij de beelden zat een briefje met een bekentenis, vertelt een Indiase politieagent aan persbureau AFP. ‘We kunnen niet meer eten, slapen en vredig leven’, schrijven de dieven. ‘We zijn de enge dromen zo zat dat we uw kostbaarheden nu terugbrengen.’ De driehonderd jaar oude tempel waaruit de tempelschatten werden gestolen, is gewijd aan de Heer Balaji, een incarnatie van de belangrijke hindoeïstische god Vishnu. De beelden wegen tussen de tien en vijftien kilo en bestaan voor een flink deel uit zilver en andere kostbaarheden. Hun waarde wordt op verschillende ..

