De AMOS in Amsterdam krijgt bord ‘Groene Sjoel’

De Amsterdamse Modern-Orthodoxe Sjoel (AMOS) in Amsterdam is de eerste Groene Sjoel van Nederland. De geloofsgemeenschap komt sinds februari samen in een gebouw in Amsterdam-Buitenveldert dat flink is verbouwd.

Amsterdam

Er bestaan, naast die ene sjoel, inmiddels ruim 350 Groene Kerken en vijftien Groene Moskeeën in Nederland. Om het predicaat ‘groen’ te krijgen, moet een geloofsgemeenschap ‘goede intentie tonen en hierin ook stappen zetten’, zegt Jan Vroonland, vrijwillig adviseur bij Groene Kerken.

Hij ging op verzoek van Menachem Sebbag, de rabbijn van de AMOS-sjoel, langs bij het voormalig kantorencomplex in Amsterdam-Buitenveldert. ‘Het bordje Groene Sjoel krijgen was niet het doel’, zegt Sebbag. ‘Ik was benieuwd of Groene Kerken tips voor ons had om op een constante manier met duurzaamheid bezig te zijn. Een verbouwing is eenmalig.’

Die verbouwing had de geloofsgemeenschap zelf al zo duurzaam mogelijk aangepakt. Het gebouw is gasloos, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .